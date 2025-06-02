烏克蘭對俄發動大規模無人機特種作戰 美官員：未提前獲悉
鉅亨網編譯鍾詠翔
一位未透露姓名的美國政府官員周日（1 日）透露，川普政府並未提前獲悉烏克蘭會在周末對俄羅斯發起大規模襲擊行動。
烏克蘭國家安全局周日晚在社交媒體發文稱，當天對俄羅斯發動特種作戰行動，襲擊俄軍戰略轟炸機。
烏克蘭總統澤倫斯基當晚在影片講話中說，國家安全局為此次行動籌備了一年半，出動 117 架無人機，襲擊俄羅斯多個州的機場。
烏克蘭《國際文傳電訊社》報導，國家安全局當天對俄羅斯境內四座軍用機場發起特種作戰，俄方 41 架戰機遭無人機襲擊，包括圖 - 95 和圖 - 22 戰略轟炸機。
俄羅斯國防部周日表示，烏克蘭當天用無人機對俄伊爾庫茨克州、摩爾曼斯克州、梁贊州、阿穆爾州和伊萬諾沃州等地的機場發動襲擊，造成伊爾庫茨克州和摩爾曼斯克州數架飛機起火，沒有造成人員傷亡，數名涉嫌襲擊人員已被拘留。
伊爾庫茨克州州長科布澤夫表示，該州斯列德尼村一軍事單位當天遭無人機襲擊，這是西伯利亞地區首次遭無人機襲擊。
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