川普批普丁 俄羅斯回應了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-27 10:17

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俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周一（26 日）表示，美國總統川普日前批評俄羅斯總統普丁的言論是「情緒化反應」，俄軍對烏克蘭軍事設施的襲擊是對烏軍襲擊俄國民用設施的回應。

川普周日在社交媒體上發文，就俄羅斯向烏克蘭城市發射飛彈和無人機批評普丁，稱他一直同普丁保持著非常好的關係，但普丁現在變得「瘋狂」。

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佩斯科夫周一說，川普的言論是「情緒超載」和「情緒化反應」，普丁正在作出確保國家安全所必需的決定。

佩斯科夫還說，正在推進俄烏和平協議備忘錄準備工作，尚未向烏方提交備忘錄草案，「這是一份嚴肅的文件，需要仔細準備」。

他同時表示，目前尚不清楚下一次俄烏談判的時間和地點，現在談論此事為時尚早。

烏克蘭空軍周一上午在社交媒體上發文，稱周日晚至周一凌晨，俄軍用 9 枚巡弋飛彈和 355 架無人機對烏克蘭發動大規模空襲。據烏克蘭《國際文傳電訊社》報導，此次空襲刷新了俄軍單次空襲中向烏克蘭境內發射無人機數量的紀錄。

俄羅斯國防部周一中午發布通報，稱防空力量當天上午在境內奧廖爾州、庫斯克州、圖拉州和雅羅斯拉夫爾州共擊落 30 餘架烏克蘭無人機。