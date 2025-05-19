傳輝達正轉向量子運算 洽談投資新創公司PsiQuantum

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-19 13:40

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根據《The Information》報導，輝達 (NVDA-US) 正在與量子運算新創公司 PsiQuantum 進行深入談判，考慮進行一筆投資。這次潛在的交易，意味著這家晶片製造商可能顯著轉向量子運算領域。

PsiQuantum 目前正在進行一輪新的融資，目標是籌集至少 7.5 億美元，這次融資對 PsiQuantum 的估值達到 60 億美元。據報導，貝萊德 (BLK-US) 預計將領投本輪融資。如果輝達投資，它將加入已有的投資者行列，包括貝萊德、微軟 (MSFT-US) 的 M12 創投部門以及澳洲的 Blackbird。

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這項投資也將代表輝達首次投資於建造實體量子電腦的公司，這與其之前對 CoreWeave 和 xAI 等以 AI 為中心的公司的投資形成對比。

PsiQuantum 正在建造世界上第一台具有商業可行性的量子電腦。PsiQuantum 表示，儘管許多人認為這樣的機器至少需要七年時間，但他們預計其超級電腦將在 2027 年底前運轉。報導稱，他們在澳洲政府和昆士蘭政府的 9.4 億澳元投資支持下，正在布里斯本建造其中一台。之後，第二台量子電腦將在芝加哥建造。

與其他依賴特殊材料的量子計算新創公司不同，PsiQuantum 利用標準半導體製造方法來構建其量子處理器，採用光子技術，使用光子作為量子位元。自 2016 年成立以來，該公司已籌集了超過 10 億美元，並與格羅方德 (GlobalFoundries) 建立了合作夥伴關係，也得到了澳洲和美國政府的支持。

PsiQuantum 的創辦人 Pete Shadbolt 去年曾表示，除了澳洲政府提供的 9.4 億澳元外，該公司在完成布里斯本的電腦之前還需要籌集更多資金。前澳洲產業部長 Ed Husic 曾表示，PsiQuantum 的融資估值將證明政府投資的明智性。

這筆潛在的投資對於輝達來說可謂是一種轉變。此前，執行長黃仁勳在今年稍早曾表示量子技術離成熟還有大約 20 年時間，導致上市量子公司股價下跌。但黃仁勳在三月舉辦的輝達「量子日」活動上收回了這一說法，PsiQuantum 創辦人 Pete Shadbolt 也參與了該活動並與黃仁勳同台。輝達近期也表現出對量子技術日益增長的興趣，包括在波士頓成立了一個專門的量子研究實驗室，與哈佛大學和麻省理工學院合作。