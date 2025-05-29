結束連三黑！比亞迪回應經銷商倒閉消息後 在A股跟H股分別小漲小跌

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-29 13:40

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中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 今 (29) 日早盤從連 3 日跌勢中反彈，在 A 股漲 0.2%，一度漲逾 1%，在港股則開低後反彈至平盤附近震盪。本周前 3 個交易日，比亞迪股價跌逾一成，主要受到降價及山東經銷商因資金問題即將倒閉的消息影響。

自從 4 月起，網路上就流傳比亞迪山東經銷商集團濟南乾城汽車資金出現問題，即將倒閉，引發行業關注。

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比亞迪集團品牌及公關處相關人士昨日回應說：「網傳資訊不屬實！過去幾年，我們對轉銷商的政策連續且穩定。據瞭解，該轉銷商集團由於盲目極速擴張並加槓桿運營，導致資金鏈出現問題。去年底以來，該經銷商集團的部分 4S 店，已被當地其他經銷商收購。我們對該轉銷商集團也在進行紓困支援，協助該經銷商集團妥善處理其客戶及員工的相關問題。」

根據市場消息，濟南乾城汽車於 4 月 17 日發布《關於處理三保服務事宜的解決方案》，提到「近兩年由於比亞迪經銷商政策調整，對我司的現金流管理帶來巨大壓力，加上山東地區多個汽車經銷商行業暴雷，當地銀行融資政策更加保守，造成我司司長等系列資金面臨巨大問題，導致我司營運巨大挑戰」。

愛企查 App 顯示，濟南乾城汽車貿易有限公司成立於 2014 年 3 月，註冊資本 500 萬元 (人民幣，下同)，經營範圍包括汽車及汽車零配件的銷售、二類汽車維修、汽車用品銷售等。股東資料顯示，該公司由山東乾城控股有限公司(簡稱「乾城集團」) 全資持股。風險資訊顯示，濟南乾城汽車貿易有限公司曾因「買賣合約糾紛」而「分期付款買賣合約糾紛」被他人起訴。

乾城集團自 2014 年加入比亞迪以來，各項成績一直名列前茅。近年，旗下的濟南乾盛是目前比亞迪全新形象店大中華區 NO.1，全國第一旗艦店，其自 2020 年開始自濟南走向山東各地拓展比亞迪汽車及相關產業銷售及售後工作。

除上述問題外，比亞迪無預警大降價也影響股價表現。比亞迪上周五 (23 日) 率先發起新一輪促銷，宣布對王朝網、海洋網 22 款智駕車型啟動限時補貼，海豹 07 DM-i 智駕版直降 5.3 萬元，秦 PLUS DM-i 智駕版補貼後僅售 6.38 萬元，宋 PLUS 智駕版價格下探至 9.98 萬元。

值得注意的是，比亞迪此次大規模降價背後是其激進的銷售目標。據悉，比亞迪董事長王傳福為今年訂定 550 萬的總銷量目標，其中海外市場佔超過 80 萬輛。以此計算，比亞迪國內市場需達到約 30% 的成長速度，而海外市場成長目標更是高達 91.8%。

比亞迪啟動新一輪價格戰後，重慶長安汽車也宣布 Deepal S07 車型降價 2.5 萬元，浙江零跑也對其 C16 全尺寸跨界 SUV 和 C11 中型 SUV 進行了降價。隨後，吉利汽車也開啟新一輪降價，入門車款吉利星願的指導價為 6.88 萬元起，在加上限時補貼活動後，起售價降至 5.98 萬元。

周三 (28 日)，奇瑞四大品牌、超 30 款車型都官宣降價，優惠力道最高 5 萬元，包含現金優惠、廠商置換補貼以及國家報廢補貼，活動時間從 5 月 26 日至 6 月 2 日。

但多家供應商表示，隨著中國車市打起價格戰，上游企業利潤空間持續壓縮至 10%，帳期也長達 120 天。業內人士認為，這可能導致供應商陷入虧損和汽車品質安全問題。

摩根士丹利分析師 Tim Hsiao 說：「雖然部分優惠自 4 月起就已實施，但此次正式公告釋放出終端市場壓力巨大的強烈信號。」

在經濟下行壓力和需求疲軟的雙重夾擊下，即便是市場領頭羊也不得不透過價格手段刺激銷量。

高盛也指出，投資人也擔心公司的獲利能力和毛利率。

事實上，近年來隨著汽車業競爭持續加劇，價格戰不斷升級，汽車經銷商也面臨較大生存壓力。根據中國汽車流通協會發布的《中國汽車流通行業發展報告（2024-2025）》數據顯示，截至 2024 年底，中國汽車 4S 店網絡總數為 3 萬 2878 家，相比上一年減少 4419 家，降幅達 2.7%，這也是自 2021 年以來全國汽車 4S 店數量首次出現萎縮。

同時，經銷商庫存也面臨較大壓力。公開數據顯示，今年 4 月，中國經銷商庫存預警指數高達 59.8%，較去年 4 月上升 0.4 個百分點，較上季上升 5.2 個百分點，庫存預警指數位於榮枯線之上。部分品牌庫存係數更超過 2 個月，汽車流通產業處於不景氣區間。

另據中國汽車流通協會乘聯分會發布的數據，今年 4 月底全國乘用車產業庫存高達 350 萬輛，季增 15 萬輛，較去年同期成長 12 萬輛，形成 2025 年產業庫存持續拉升的態勢。這一數字也達到歷年 4 月底高點，整體庫存壓力較前兩年明顯增大。