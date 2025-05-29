國際金價5月劇烈波動 專家：6月恐出現三種走勢 投資人慎防兩大影響

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-29 10:10

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今年以來，黃金表現一度驚艷，國際金價於 3 月突破每盎司 3500 美元，創下歷史新高，但本月受通膨預期調整、美債殖利率波動及避險需求分化影響，金價震盪加劇，5 月中旬一度跌至 3120 美元低點。儘管近期有所反彈，但市場不確定性仍存。

面對即將到來的 6 月，多位業者分析指出，金價將呈現趨穩、下跌或反彈三種情景，投資人必須提防政策與地緣風險的雙重影響。

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目前，黃金市場最大變數是 6 月 17 日的聯準會 (Fed) 利率決議。根據芝商所 FedWatch 數據，市場普遍預期 Fed 按兵不動機率超過 9 成，但政策基調的微妙變化仍可能引發市場波動。

Monetary Metals 內容主管 Benjamin Nadelstein 說：「即使不調整利率，聯準會對未來降息的態度也可能影響黃金走勢。若釋放鷹派信號，美元走強將壓制金價，鴿派表態則可能提振避險需求。」

值得注意的是，除利率決策外，市場正密切關注美國關稅政策。APMEX 內容總監 Brett Elliott 說：「近期金價對關稅新聞的反應甚至超過地緣衝突，若美國加徵新關稅推升通膨預期，黃金可能重獲支撐。」

不過，若關稅問題緩和，加上央行購金熱潮降溫，金價恐面臨回檔壓力。

多數機構認為，6 月上旬金價恐維持區間波動態勢。在 Fed 利率決議出爐前，市場缺乏明確方向，投資人可能選擇觀望。此外，地緣政治風險如俄烏局勢、中東衝突若未進一步升級，避險買盤亦難持續發力，但分析師提醒，若 Fed 意外釋放降息訊號，恐推高金價衝擊 3300 美元大關。

若 Fed 因通膨反彈或就業數據強勁而意外升息，黃金將承壓。Elliott 說：「升息將推高美債殖利率，削弱無息資產黃金的吸引力，資金可能轉向美元資產。」

此外，若地緣局勢緩和、央行放緩購金步伐，金價恐回測 3000 美元支撐水位，但機構普遍認為，全球央行年購金量超 1000 噸的「托底效應」將限制跌幅。

若經濟數據疲軟迫使 Fed 轉向寬鬆，黃金將迎來新一輪漲勢。

Alternative Options 執行長 James Cordier 說：「若美國經濟衰退跡象顯現，美元走弱將刺激黃金需求，不排除金價再創新高。」

此外，地緣衝突升級、股市大幅回檔等風險事件也可能成為金價突破的催化劑。Nadelstein 也說：「當前市場情緒脆弱，任何『黑天鵝』事件都可能引發避險資金湧入。」