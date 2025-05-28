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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：博思艾倫漢密爾頓控股BAH-US的目標價調降至120元，幅度約11.11%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對博思艾倫漢密爾頓控股(BAH-US)提出目標價估值：中位數由135元下修至120元，調降幅度11.11%。其中最高估值175元，最低估值108元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予博思艾倫漢密爾頓控股評價：積極樂觀5位、保持中立9位、保守悲觀1位。

博思艾倫漢密爾頓控股今(28日)收盤價為109.81元。近5日股價下跌11.11%，標普指數下跌0.32%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BAH市場預估目標價

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