胡錫進：《紐時》川普「三分天下」論屬想像 美國優先才是本質

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-29 10:00

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中國前《環球時報》總編輯胡錫進針對《紐約時報》「川普的終極願景：美、中、俄三分天下」一文發表評論，認為該文對川普想法做了放大和牽強附會。他強調，川普本質是「美國優先」，要在全球「收割」而非與他國分享勢力範圍，中國不應對美國減少威逼心存幻想。

《紐時》：川普構想的未來是美中俄各據一方

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《紐約時報》27 日發表文章分析，川普最近的行動和言論表明，他可能希望美國、中國、俄國各自主導其勢力範圍。

文章指出，川普頻頻宣稱想買下格陵蘭、併吞加拿大、重控巴拿馬運河，這些都是在美國「後院」擴張勢力的舉動。在烏克蘭問題上，川普對俄國讓步，同時讓美國獲得烏克蘭礦產開採權，這是一種大國對小國的「分贓」。而面對中國，川普則說想「達成協議」。

塔夫茨大學國際政治學教授 Monica Duffy Toft 在《外交事務》期刊分析，美中俄領導人都在追求「更自由、更輝煌的虛幻過去」，認為「指揮和擴展勢力範圍似乎能恢復逐漸消失的偉大感」。

「勢力範圍」概念起源於 1884-1885 年柏林會議，當時歐洲列強制定瓜分非洲的正式計畫。《紐時》認為，川普的做法是回到 19 世紀帝國統治風格——大國各自劃定地盤，在自己區域內稱王稱霸。

在此模式下，美國主導西半球，俄國控制前蘇聯部分地區，中國在亞洲擴大影響力，與冷戰後美國獨霸全球的格局截然不同。

台海問題在此格局中成為關鍵。《紐時》指出，川普多年來經常對中國示好，對台灣的批評多到讓台美官員懷疑他是否會在對台軍售上動搖。文章援引分析師的話：「北京很樂意與美國在勢力範圍問題上做出重大協議，首要問題將是台灣。」

胡錫進：川普想法被過度解讀

胡錫進認為，《紐時》這篇文章「很新奇，也很有想像力」，但對川普的某些想法做了放大。他指出，川普有很多念頭和願望，彼此間的輕重關係比文章作者說得複雜。該文作者曾在中國求學並擔任駐北京記者，大概了解「三國演義」故事，有意無意做了牽強附會。

全球收割而非勢力分享

胡錫進認為，川普本質上是個利己的功利主義者，而非真正的現實主義者。他很愛威脅別人，即使實力不足也要虛張聲勢，但遇到真正阻力時會選擇妥協，極具彈性。

川普的「美國優先」執念體現在對全球壓倒性實力優勢的偏執追求上。他一方面嫌地緣政治遊戲既花錢又費精力，卻有自己的「讓美國再次偉大」目標，希望製造業回流、保持高科技絕對領先，尤其要讓美國的軍事力量在技術上遠遠超越其他大國。

川普的孤立主義背後，其實是一套精明的商業邏輯。他不是反對美國過去世界警察的角色，而是不想當免費的世界警察。他希望美國從干預中獲得實際好處，而不是白白消耗實力。所以川普才要改變遊戲規則：讓盟友繳保護費，逼沙烏地阿拉伯等中東國家大額投資美國，徹底改變利益分配關係。

「實力」才是台海問題的關鍵

針對台海情勢，胡錫進強調：「無論川普有多少念頭，中國決不能對美國減少對華威逼心存幻想。」

他認為川普本質上是欺軟怕硬，中國只有用強大實力讓美方感受到踐踏核心利益的代價不可承受，他們才會退讓，這也可以套用在台灣問題上，當中國在台海的軍事優勢讓美國無法撼動時，美國就會選擇後退自保。

全球化時代的新現實