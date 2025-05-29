川普政府VS哈佛大學 今天法庭見！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-29 10:04

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5 月 29 日，也就是今天，是美國哈佛大學控告川普政府限制招收外籍生案件舉行聽證會的日子。

負責審理此案的美國聯邦法官巴勒斯（Allison D. Burroughs），已於 23 日發布臨時限制令，暫時叫停川普政府限制哈佛大學招收外籍生禁令生效。

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今天進行的庭審將就是否繼續延長這一臨時限制令進行聽證。

本起訴訟的起因，就在幾天前的 5 月 22 日。當天美國國土安全部發布聲明，稱川普政府已暫停哈佛大學招收外籍生的資格。

根據美國國土安全部的聲明，哈佛大學因支持恐怖主義的行為，被取消「學生與交流訪問學者計畫」（SEVP）認證。

此次認證撤銷將使哈佛大學在 2025～2026 學年不得招收任何持 F 類或 J 類非移民身分的外籍生。此外，現有持 F 類或 J 類非移民身分的學生，必須轉到其他大學，否則將無法維持其非移民身分。

這意味著哈佛大學無法再招收外籍生。

哈佛大學的數據顯示，截至 2023 年秋季學期，約有 6,800 名外籍生，約佔學生總數 27%。再加上訪問學者，整個哈佛的國際學術人數達到 9,970 人。