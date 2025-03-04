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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Okta公司(OKTA-US)EPS預估上修至3.18元，預估目標價為112.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-04 20:16


根據FactSet最新調查，共38位分析師，對Okta公司(OKTA-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.9元上修至3.18元，其中最高估值3.47元，最低估值2.79元，預估目標價為112.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.47(3.52)4.034.094.19
最低值2.79(2.79)3.05-0.954.19
平均值3.08(2.93)3.442.314.19
中位數3.18(2.9)3.493.794.19

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值29.52億34.27億34.92億37.54億
最低值27.72億29.48億2,347萬37.54億
平均值28.30億31.17億23.20億37.54億
中位數28.55億31.20億34.44億37.54億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-2.09-5.73-5.16-2.17
營業收入8.35億13.00億18.58億22.63億

詳細資訊請看美股內頁：
Okta公司(OKTA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOKTA

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