鉅亨速報 - Factset 最新調查：Okta公司(OKTA-US)EPS預估上修至3.18元，預估目標價為112.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-04 20:16
根據FactSet最新調查，共38位分析師，對Okta公司(OKTA-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.9元上修至3.18元，其中最高估值3.47元，最低估值2.79元，預估目標價為112.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.47(3.52)
|4.03
|4.09
|4.19
|最低值
|2.79(2.79)
|3.05
|-0.95
|4.19
|平均值
|3.08(2.93)
|3.44
|2.31
|4.19
|中位數
|3.18(2.9)
|3.49
|3.79
|4.19
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|29.52億
|34.27億
|34.92億
|37.54億
|最低值
|27.72億
|29.48億
|2,347萬
|37.54億
|平均值
|28.30億
|31.17億
|23.20億
|37.54億
|中位數
|28.55億
|31.20億
|34.44億
|37.54億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.09
|-5.73
|-5.16
|-2.17
|營業收入
|8.35億
|13.00億
|18.58億
|22.63億
詳細資訊請看美股內頁：
Okta公司(OKTA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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