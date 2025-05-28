赴美求學路添變數 南韓留學生嘆「美國已經不一樣了」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-28 23:17

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據《路透》報導，川普政府正加強監控赴美留學生的社群媒體貼文，並下令駐外使領館暫停安排學生簽證面試預約。此舉引發南韓學生家長擔憂，留學輔導機構建議學生謹慎發布網路內容。

南韓是美國第三大國際學生來源國，僅次於印度和中國。

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「我的客戶、家長今天不斷打電話給我，想知道發生了什麼事，」首爾一家協助南韓學生的機構 Worldnet U.S. Overseas Edu Center 負責人朴鉉泰說，「那些已經安排面試和即將申請面試的人都很擔心、緊張，但據我所知，現有面試還沒有出現取消的情況。」

朴鉉泰表示，簽證面試暫停可能會導致新學年開始時間延遲。他也建議客戶謹慎處理網路貼文，特別是提醒男同學，不要在社群媒體上發布例如手榴彈或武器，這種令人反感的圖片。

《路透》掌握到一封由美國某文理學院所發送的電子郵件，上頭告訴海外學生，預定的簽證面試可能會被推遲，並建議他們「多留意一下社群媒體動態」。

據美國國際貿易管理局表示，因為進入南韓頂尖大學競爭相當激烈，促使許多學生選擇出國留學。