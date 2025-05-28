美下令暫停國際生簽證面試 為擴大社群審查做準備

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-28 01:45

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根據《Politico》報導，川普政府考慮要求所有國際學生接受社群媒體審查，大幅擴大現有審查範圍。美國國務卿魯比歐已下令美國大使館和領事館，即刻起暫停安排新的學生簽證面談，並不得增加相關預約名額。

此份由魯比歐簽署的電報在周二 (27 日) 發出，內容寫道：「即刻生效，為準備擴大強制社群媒體篩檢和審查，各領事館在收到進一步指導前，不得增加任何學生或交換訪問者 (F、M 和 J 類) 簽證預約名額，我們預期相關指導將在未來幾天發布。」

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若川普政府實際執行這項計畫，可能嚴重拖慢外籍學生簽證處理速度，並衝擊許多仰賴國際生增加財政收入的大學。

美國政府先前雖有部分社群媒體審查要求，但大多只針對可能參與過反以色列加薩抗議活動的返校學生。

電報並未直接說明未來的社群媒體審查將篩檢哪些內容，但暗示與防範恐怖主義和打擊反猶主義的行政命令有關。不過，已經預約好的學生簽證面試可繼續進行。

這幾個月來，許多國務院官員私下抱怨，過去的指導方針過於模糊，例如，不清楚在 X 帳號上張貼巴勒斯坦國旗照片是否會讓學生接受額外審查。

川普政府已使用各種規定針對大學，特別是哈佛等菁英大學，認為這些學校過於自由、左傾，並指控它們容許反猶主義在校園內蔓延。與此同時，政府正進行的移民打擊行動，已波及多名學生。