全球避風港！香港獲三大信評機構一致看好 穆迪上調展望 標普惠譽也重申「穩定」

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-28 17:10

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美國主權評級遭降級之際，香港金融地位卻迎來國際評級機構的「信任票」，穆迪、標普與惠譽三大機構近日相繼確認香港信用評等，其中穆迪更將展望由「負面」上調至「穩定」，標普與惠譽則維持「AA+」與「AA-」評級及「穩定」展望。這一共識顯示，在全球經濟動盪背景下，香港憑藉財政實力、金融韌性與制度優勢，持續鞏固國際金融中心地位。

穆迪周二 (27 日) 發布報告指出，香港高效的政策機制與金融系統穩定性超出預期，能抵禦貿易摩擦與增長放緩的衝擊。

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另一信評機構標普則表示，香港特區政府政策靈活性提升，聯繫匯率制度有效維持貨幣穩定，即便面對基建開支擴大，未來兩至三年財政赤字料將低於 GDP 的 4%。

惠譽稍早前亦確認香港信評等級，認可香港經濟與金融體系抵抗風險的能力。

此外，三大信評機構也都特別提及香港的財政緩衝空間。

標普指出，香港特區政府靠開源節流逐步恢復財務平衡，2025/26 年度財政預算案顯示本財年經營帳目將大致平衡，2026/27 年度起恢復盈餘。

香港特區政府發言人指出，綜合帳目預計在 2028/29 年度恢復盈餘，未來五年財政儲備維持約 5 千億港元。

香港金融市場的活躍數據亦進一步證明上述信評機構的樂觀判斷。今年首季，港股新股集資額突破 760 億港元，年增逾 7 倍，達到去年全年近九成，恒生指數累漲 15%，港股日均成交額年增一倍至 2500 億港元，銀行存款總額迫近 18 萬億港元，顯示資金持續流入。

香港財政司長陳茂波強調，這些數據反映出國際投資者對香港韌性的信心，而龐大外匯儲備與穩健對外資產負債表，構成信用評級的堅實基礎。

專家分析指出，信評展望上調背後蘊含多重利多因素。

香港中文大學經濟系副教授莊太量認為，中國經濟韌性與香港財政改善是關鍵。2024 至 2025 年度綜合赤字預計縮減至 803 億港元，較修訂預算減少 69 億元，主要得益於印花稅等收入超預期。此外，外匯基金去年 2190 億港元投資收益，明顯增強香港政府償債能力。他特別提到，信評機構近年將香港與中國經濟前景掛鉤，後者經濟回暖形成強勁支撐。

中國政府的戰略支持與「一國兩制」優勢，為香港發展注入新動能。香港行政長官李家超率團訪問中東拓展商機，國際調解院落戶香港，公司遷冊機制吸引國際保險巨頭落戶，均顯示香港作為「超級聯繫人」的橋樑作用強化。

儘管面臨全球貿易摩擦與地緣政治挑戰，香港金融體系展現驚人韌性。銀行體系資本充足率達 20.4%，流動性涵蓋率高達 160%，遠超過國際監管要求。