馬斯克罕見批川普：對「又大又美麗」支出預算案感到失望 與政府效率部目標相違背

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-28 12:30

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根據美國《哥倫比亞廣播公司 (CBS)》周二(27 日) 發布的專訪內容摘要，馬斯克指出，美國總統川普提出的「又大又美麗」支出預算案正在「破壞」政府效率部 (DOGE) 的成本削減努力。「坦白說，我對這項巨額支出法案感到失望，它不僅沒有削減預算赤字，反而增加了預算赤字，削弱了 DOGE 的工作成果。

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馬斯克推出 DOGE 時承諾可節省 2 兆美元，目前已掏空或關閉 11 個聯邦機構，約 25 萬名聯邦工作人員離職，並聲稱為納稅人省下 1600 億美元，但根據每周追蹤財政部數據的賓州華頓商學院預算模型，政府總支出仍在增加。

這項巨額預算案上周以一票之差在眾院獲得通過，當中涵蓋了川普在減稅、移民和其他問題上的大部分國內政策。

馬斯克說：「法案可以很宏大，也可以很精美，但我不知道能否兼得，這是我的個人觀點。」

在川普上任頭幾個月，馬斯克在白宮的曝光率非常高，即便現在已經很少露面。據報導，這位億萬富翁曾多次與川普的官員發生爭執。

《Politico》報導指出，馬斯克的批評很可能會影響這項巨額法案的最終內容，該法案在參議院的前景尚不明朗。

川普最新稅改法案將延長川普 2017 年的減稅政策，並旨在削減 1.5 兆美元的聯邦支出，並提議削減醫療補助 (Medicaid) 和補充營養援助計畫 (SNAP) 等項目。