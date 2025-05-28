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鉅亨速報 - Factset 最新調查：派拉蒙全球(PARA-US)EPS預估下修至1.23元，預估目標價為11.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對派拉蒙全球(PARA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.26元下修至1.23元，其中最高估值1.5元，最低估值0.81元，預估目標價為11.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.5(1.5)2.021.872
最低值0.81(0.81)0.80.470.84
平均值1.23(1.24)1.411.331.43
中位數1.23(1.26)1.391.481.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值311.03億317.79億336.90億316.01億
最低值278.82億277.27億272.46億289.81億
平均值284.65億286.68億289.21億298.87億
中位數283.33億284.11億284.98億294.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.937.021.61-1.69-9.34
營業收入252.85億285.86億301.54億296.52億292.13億

詳細資訊請看美股內頁：
派拉蒙全球(PARA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPARA

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