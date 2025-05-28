鉅亨速報 - Factset 最新調查：派拉蒙全球(PARA-US)EPS預估下修至1.23元，預估目標價為11.50元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對派拉蒙全球(PARA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.26元下修至1.23元，其中最高估值1.5元，最低估值0.81元，預估目標價為11.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.5(1.5)
|2.02
|1.87
|2
|最低值
|0.81(0.81)
|0.8
|0.47
|0.84
|平均值
|1.23(1.24)
|1.41
|1.33
|1.43
|中位數
|1.23(1.26)
|1.39
|1.48
|1.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|311.03億
|317.79億
|336.90億
|316.01億
|最低值
|278.82億
|277.27億
|272.46億
|289.81億
|平均值
|284.65億
|286.68億
|289.21億
|298.87億
|中位數
|283.33億
|284.11億
|284.98億
|294.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.93
|7.02
|1.61
|-1.69
|-9.34
|營業收入
|252.85億
|285.86億
|301.54億
|296.52億
|292.13億
詳細資訊請看美股內頁：
派拉蒙全球(PARA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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