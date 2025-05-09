鉅亨速報 - Factset 最新調查：派拉蒙全球(PARA-US)EPS預估下修至1.29元，預估目標價為11.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:16
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對派拉蒙全球(PARA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.35元下修至1.29元，其中最高估值2.39元，最低估值0.81元，預估目標價為11.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.39(2.39)
|2.69
|1.87
|2.39
|最低值
|0.81(0.72)
|0.85
|0.47
|0.95
|平均值
|1.34(1.35)
|1.54
|1.42
|1.7
|中位數
|1.29(1.35)
|1.49
|1.48
|1.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|311.03億
|317.79億
|336.90億
|317.04億
|最低值
|278.82億
|276.00億
|272.46億
|289.81億
|平均值
|286.07億
|289.22億
|291.99億
|301.48億
|中位數
|283.82億
|288.05億
|290.41億
|299.54億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.93
|7.02
|1.61
|-1.69
|-9.34
|營業收入
|252.85億
|285.86億
|301.54億
|296.52億
|292.13億
詳細資訊請看美股內頁：
派拉蒙全球(PARA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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