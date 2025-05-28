特斯拉危機四伏？瑞銀重申「賣出」、目標價看跌48%
鉅亨網編譯王貞懿
瑞銀最新調查顯示，全球消費者對特斯拉 (TSLA-US) 品牌興趣持續下滑，並重申「賣出」評級，目標價 190 美元較周二 (27 日) 收盤價約 363 美元有近 48% 下跌空間。
瑞銀近日發布 2025 年全球電動車消費者調查報告，數據顯示特斯拉正面臨前所未有的挑戰。全球考慮購買特斯拉的消費者比例從去年 39% 降至 36%，作為消費者首選純電動車品牌的比例也從 22% 下滑至 18%。
不過，特斯拉股價在川普暫緩對歐洲關稅的實施，以及執行長馬斯克宣布專心回歸企業營運後，27 日上漲了近 7%，收盤在 363 美元上下。
三大市場全面失守
儘管特斯拉在美國仍握有約 48% 純電動車市占率，但作為消費者首選品牌比例已從 38% 暴跌至 29%，降幅高達 9 個百分點。瑞銀分析師認為，這反映市場飽和與產品線有限的問題。
在全球最大電動車市場中國，特斯拉處境更加嚴峻。首選品牌比例從 18% 下降至 14%，不僅被比亞迪 (002594-CN) 超越，更落後於新興品牌小米 (01810-HK) 汽車。關鍵是，比亞迪已被視為是技術領導者，反映特斯拉在中國消費者心中的地位正在動搖。
歐洲市場方面，特斯拉品牌考慮度降至 33%，被奧迪、BMW 等傳統豪華品牌超越。而作為首選品牌的比例也從 20% 下滑至 15%。瑞銀分析師指出，這可能與馬斯克的政治參與有關，調查期間正值政治敏感時期。
自駕功能定價策略失衡
調查顯示，特斯拉自駕功能的定價與消費者的支付意願存在嚴重落差。僅 12% 消費者願意為自駕功能支付超過 7600 美元的一次性費用，但特斯拉的全自駕 (FSD) 服務售價高達 8000 美元。
在訂閱模式上，只有 18% 消費者願意每月支付超過 100 美元，而特斯拉 FSD 月費為 99 美元。瑞銀認為，此定價策略可能限制軟體服務的收入成長潛力。
各市場定價策略分化
從定價可負擔性來看，在美國，Model Y 起售價約 4.5 萬美元，符合約 50% 消費者預算；中國市場的 26.35 萬人民幣起售價符合約 58% 消費者預算，但特斯拉仍面臨本土品牌激烈競爭。相較之下，德國市場 4.5 萬歐元的起售價僅符合不到 37% 消費者預算。
投資展望謹慎
瑞銀於 3 月、4 月分別將特斯拉目標價下調至 225 美元與 190 美元。最新報告中再次重申賣出評級與 190 美元的目標價，估特斯拉 2025 年每股盈餘 1.54 美元，將遠低於市場預期，反映全球電動車需求放緩與競爭加劇的格局。
瑞銀分析師強調，儘管市場對特斯拉的 Robotaxi 和人形機器人業務抱持高度期待，但電動車本業面臨的挑戰不容忽視。特別是美國聯邦政府可能廢除加州自行制定更嚴格汽車排放標準的權力，這將影響特斯拉透過銷售『零排放積分』給其他車廠的收入，對其盈利和現金流造成威脅。
延伸閱讀
- 特斯拉歐洲銷量暴跌49％！馬斯克導致品牌形象受損、比亞迪超車
- 馬斯克能化解當前的特斯拉困境嗎？前員工揭秘其領導風格與挑戰
- 馬斯克：回歸全天候工作 睡在工廠、伺服器機房
- 馬斯克能化解當前的特斯拉困境嗎？前員工揭秘其領導風格與挑戰
下一篇