特斯拉危機四伏？瑞銀重申「賣出」、目標價看跌48%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-28 06:00

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瑞銀最新調查顯示，全球消費者對特斯拉 (TSLA-US) 品牌興趣持續下滑，並重申「賣出」評級，目標價 190 美元較周二 (27 日) 收盤價約 363 美元有近 48% 下跌空間。

瑞銀近日發布 2025 年全球電動車消費者調查報告，數據顯示特斯拉正面臨前所未有的挑戰。全球考慮購買特斯拉的消費者比例從去年 39% 降至 36%，作為消費者首選純電動車品牌的比例也從 22% 下滑至 18%。

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不過，特斯拉股價在川普暫緩對歐洲關稅的實施，以及執行長馬斯克宣布專心回歸企業營運後，27 日上漲了近 7%，收盤在 363 美元上下。

三大市場全面失守

儘管特斯拉在美國仍握有約 48% 純電動車市占率，但作為消費者首選品牌比例已從 38% 暴跌至 29%，降幅高達 9 個百分點。瑞銀分析師認為，這反映市場飽和與產品線有限的問題。

歐洲市場方面，特斯拉品牌考慮度降至 33%，被奧迪、BMW 等傳統豪華品牌超越。而作為首選品牌的比例也從 20% 下滑至 15%。瑞銀分析師指出，這可能與馬斯克的政治參與有關，調查期間正值政治敏感時期。

自駕功能定價策略失衡

調查顯示，特斯拉自駕功能的定價與消費者的支付意願存在嚴重落差。僅 12% 消費者願意為自駕功能支付超過 7600 美元的一次性費用，但特斯拉的全自駕 (FSD) 服務售價高達 8000 美元。

在訂閱模式上，只有 18% 消費者願意每月支付超過 100 美元，而特斯拉 FSD 月費為 99 美元。瑞銀認為，此定價策略可能限制軟體服務的收入成長潛力。

各市場定價策略分化

從定價可負擔性來看，在美國，Model Y 起售價約 4.5 萬美元，符合約 50% 消費者預算；中國市場的 26.35 萬人民幣起售價符合約 58% 消費者預算，但特斯拉仍面臨本土品牌激烈競爭。相較之下，德國市場 4.5 萬歐元的起售價僅符合不到 37% 消費者預算。

投資展望謹慎

瑞銀於 3 月、4 月分別將特斯拉目標價下調至 225 美元與 190 美元。最新報告中再次重申賣出評級與 190 美元的目標價，估特斯拉 2025 年每股盈餘 1.54 美元，將遠低於市場預期，反映全球電動車需求放緩與競爭加劇的格局。