搶攻財富管理市場　摩根大通推精品分行應戰

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-28 05:01

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摩根大通將在紐約、加州、佛羅里達和麻州的頂級地段，推出 14 家全新格式的摩根大通金融中心 (J.P. Morgan Financial Centers)，以服務被命名為摩根大通私人客戶 (J.P. Morgan Private Client) 的新服務層級。該層級的客戶至少要擁有 75 萬美元的資產，但摩根大通真正瞄準的是資產介於 200 萬～300 萬美元的客群。

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這些分行均來自摩根大通於 2023 年 5 月 1 日收購第一共和銀行時取得的據點。

摩根大通個人金融業務執行長 Jennifer Roberts 指出，儘管在美國 1,900 萬的富裕家庭中，已有一半在摩根大通開戶，但該銀行僅掌握其投資資金的 10%。「我們有巨大機會說服客戶除了存款關係外，還將財富管理業務交給我們，」Roberts 表示。

這項新服務的核心在於提供禮賓級的個人化服務。與傳統分行不同，摩根大通的私人客戶將享有專屬銀行代表服務，無須在多個員工間轉介。這些精品分行在設計上也刻意與一般大通分行區隔，採用溫暖的大地色調與挑高天花板，營造出家庭辦公室結合精品酒店的氛圍。此外，傳統的銀行櫃檯已被禮賓服務台取代，訪客享用的也不再是一般棒棒糖，而是精緻的迪倫巧克力。

不過，打造精品分行的子品牌並非沒有挑戰。Roberts 坦承，去年底開幕的紐約和舊金山兩家旗艦級摩根大通金融中心目前人流有限。「最大挑戰是人們不會主動走進來，因為他們不了解這些分行的性質，」她表示，「我們需要提高人們的認知度。」