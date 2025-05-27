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鉅亨速報 - Factset 最新調查：保德信金融PRU-US的目標價調降至111.5元，幅度約3.04%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對保德信金融(PRU-US)提出目標價估值：中位數由115元下修至111.5元，調降幅度3.04%。其中最高估值129元，最低估值85元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予保德信金融評價：積極樂觀4位、保持中立14位、保守悲觀2位。

保德信金融今(27日)收盤價為101.92元。近5日股價下跌3.04%，標普指數下跌2.7%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PRU市場預估目標價

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