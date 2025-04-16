鉅亨速報 - Factset 最新調查：保德信金融PRU-US的目標價調降至110元，幅度約4.35%
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:17
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對保德信金融(PRU-US)提出目標價估值：中位數由115元下修至110元，調降幅度4.35%。其中最高估值134元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予保德信金融評價：積極樂觀5位、保持中立13位、保守悲觀2位。
保德信金融今(16日)收盤價為100.23元。近5日股價上漲4.35%，標普指數上漲8.31%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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