TPASS 2.0月票今年登錄超過20萬人 回饋金額破千萬元
鉅亨網記者黃皓宸 台北
為鼓勵民眾搭乘大眾運輸系統，公路局交通部於今年起推出「TPASS 2.0」公共運輸常客優惠回饋，至本 (5) 月 19 日止，已超過 20.5 萬人完成記名登錄，並已累計 14.1 萬張電子票證達成回饋條件，回饋金額累計達 1,147 萬元。
公路局今年初推出 TPASS 2.0 常客優惠回饋，針對持電子票證 (需記名登錄) 每月搭乘公共運輸若達 11 次以上民眾，提供一定比例乘車金額回饋。
公路局指出，統計 4 月份約 5.5 萬張電子票證達成回饋條件 (較 2 月成長 53.7%)，共 3.2 萬張達成基本客運回饋 (市區公車 / 公路客運) 條件、4 萬張達成軌道加碼回饋 (台鐵、北捷或新北捷運) 條件，其中包含約 1.6 萬張電子票證同時達成客運及軌道回饋。
公路局強調，4 月回饋金額為 475.7 萬元，較 2 月回饋金額增近一倍，平均每張票卡回饋金額約 82 元，若以使用市區公車及公路客運 31 次使用以上票卡計算，平均每張票卡回饋達 210 元。
公路局說明，今年累計前 4 月 TPASS 通勤月票，平均每月 67 萬人加值購買，亦較去年同期成長 5.9%，顯示已有更多民眾受惠於 TPASS 政策。為持續推動公共運輸優惠，交通部已於今年 2 月 3 日向行政院提報「TPASS 行政院通勤月票執行計畫 (2026-2029 年)」預算共計 363.8 億元，將持續推動公共運輸。
- 川普關稅新政引波動 用主動式投資度過震盪
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇