TPASS 2.0月票今年登錄超過20萬人 回饋金額破千萬元

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-27 20:44

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為鼓勵民眾搭乘大眾運輸系統，公路局交通部於今年起推出「TPASS 2.0」公共運輸常客優惠回饋，至本 (5) 月 19 日止，已超過 20.5 萬人完成記名登錄，並已累計 14.1 萬張電子票證達成回饋條件，回饋金額累計達 1,147 萬元。

公路局今年初推出 TPASS 2.0 常客優惠回饋，針對持電子票證 (需記名登錄) 每月搭乘公共運輸若達 11 次以上民眾，提供一定比例乘車金額回饋。

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公路局指出，統計 4 月份約 5.5 萬張電子票證達成回饋條件 (較 2 月成長 53.7%)，共 3.2 萬張達成基本客運回饋 (市區公車 / 公路客運) 條件、4 萬張達成軌道加碼回饋 (台鐵、北捷或新北捷運) 條件，其中包含約 1.6 萬張電子票證同時達成客運及軌道回饋。

公路局強調，4 月回饋金額為 475.7 萬元，較 2 月回饋金額增近一倍，平均每張票卡回饋金額約 82 元，若以使用市區公車及公路客運 31 次使用以上票卡計算，平均每張票卡回饋達 210 元。