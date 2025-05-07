數發部攜手中華電信、台灣大哥大 共推高雄5G智慧交通與智慧港口應用

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-07 18:05

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數位發展部今 (7) 日由黃彥男部長率隊前往高雄，實地視察中華電信與台灣大哥大在智慧交通與智慧港口領域的 5G 創新應用成果。此次參訪展示了 5G 企業專網與 AIoT 技術如何整合於自動化貨櫃作業、車隊管理與電動車充電服務等多元場域中。

數發部指出，順暢的通訊網路是數位轉型的基礎。數發部持續透過政策引導與資源挹注，促成電信業者與產業端跨域合作，推動 5G 技術落地應用，強化我國在交通、港口、醫療與製造等場域的產業競爭力與數位韌性。

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本次視察，首先來到由台灣大哥大建置的「Taiwan Mobility」車聯網應用場域。該場域結合 5G 與 AIoT 技術，打造智慧車隊管理與電動車充電整合服務。現場展示的「車隊大管家 Plus」平台，能即時分析車輛行駛數據，進行異常預警與風險管理；「MyCharge」一站式充電服務則整合智慧充電樁、即時監控與雲端客服，提升使用者充電體驗，展現智慧交通與移動服務領域的創新實踐，並呼應智慧城市與淨零轉型的政策成果。

隨後，數發部團隊前往高雄港，參訪中華電信建置的長榮第七貨櫃中心。該中心導入 5G 企業專網，成功應用於貨櫃場自動化營運。透過 5G 高速率、低延遲、大連結等特性，實現遠端遙控橋式吊車、即時影像回傳及貨櫃調度系統整合，全面落實自動化作業，大幅提升效率與安全性。這也是臺灣首座實際應用 5G 技術的智慧貨櫃場域，為我國智慧港口建設立下重要里程碑。

黃彥男表示，5G 應用已從單一試驗場域走向大規模實際部署，未來數發部將加速推動 5G、AI、IoT 等技術整合應用，打造更多具代表性、可複製推廣的成功場域，協助各產業鏈升級轉型，邁向數位普及的智慧臺灣新未來。