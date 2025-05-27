北韓怒批美國「金穹」飛彈防禦系統 ！稱其為「太空核戰威脅」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-27 11:40

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《路透》引述北韓官方媒體朝中社週二（27 日）報導指出，北韓外交部對美國最新推動的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統提出強烈譴責，批評該計畫是「極度危險的威脅性舉措」。

美國總統川普於 5 月 20 日表示，他已選定「金穹」飛彈防禦系統的核心設計，並正式任命計畫領導人。該計畫被視為美國太空軍事戰略的重要一環，預計將重塑全球飛彈防禦格局。

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金穹計畫預算高達 1750 億美元，目標是在外太空部署一套由數百顆高科技衛星組成的防禦網路。

這些衛星將配備先進感測器與攔截器，全天候監控地球軌道，一但偵測到來自中國、俄羅斯、北韓或伊朗的飛彈發射，即能迅速攔截。

北韓外交部美國研究所指出，「金穹」計畫「是典型的『美國優先』的產物，是自以為是、傲慢自大、專橫跋扈的典型表現，是一場外太空核戰」。