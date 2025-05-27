谷歌搜尋市占率跌破90% 馬斯克嗆「AI將消滅搜尋」

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-27 08:10

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谷歌 (GOOGL-US) 搜尋市占率去年第 4 季跌破 90%，為近 10 年來首見，特斯拉與 xAI 創辦人馬斯克對此斷言：「AI 將消滅（Obviate）一般搜尋」。

查網站 Statcounter 的數據顯示，谷歌全球搜尋市占在去年第 4 季跌破 90%，達 89.34%，為近 10 年來首見。雖然在今年 2 月一度回升至 90.15%，可是 3 月又跌至 89.71%，4 月也未回升。

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國際區塊鏈顧問集團創辦人馬里奧 · 納瓦爾（Mario Nawfal）首先在社群平台 X 上分享了這則訊息，他說：「當你可以用 Grok 一步到位，為什麼還要在連結農場裡翻找？」

馬斯克（Elon Musk）隨後轉發了這則貼文，並加上了說明：「AI 將消滅搜尋」

科技新聞網站 Tom"s Hardware 報導，AI 搜尋確實比網站搜尋更方便。儘管谷歌有時會嘗試在搜尋引擎結果頁的首頁呈現最好的結果，但仍有許多「SEO 專家」操弄系統，只為讓自己網站排在前面，還有太多的贊助商廣告，干擾民眾找到問題的最佳答案。

不過，AI 搜尋也並非完美無缺，AI 是出了名的會製造幻覺和給出錯誤答案。因此，若要依賴它，就不能對它的回答照單全收，必須要求其提供來源，自行判斷回應內容是真是假。

更重要的是，世上沒有任何東西是免費的。AI 公司投入了數十億資金進行研發，因此勢必得以某種方式獲利。除非每個人都付費訂閱 AI，否則 AI 搜尋最終可能也會充滿廣告，以彌補營運成本。