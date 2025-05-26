〈台幣〉放手了？升破3字頭 收盤價29.935元創近28個月新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-26 17:10

‌



新台幣今 (26) 日再度升破 30 元心理大關，終場也未見台灣央行死守 3 字頭，終場兌一美元收在 29.935 元，升值 8.8 分，創 2023 年 2 月上旬以來最高的收盤價，台北外匯經紀公司成交值 13.23 億美元。

法人分析，30 元一向是出口業者判斷匯損壓力的主要價位，市場都在觀察，央行此次是否放手讓新台幣升破 30 元價成常態。

‌



新台幣今日以 30 元開出，雖一度微貶至 30.04 元，隨後開始偏強走勢，最高來到 29.857 元，終場收在 29.935 元，升值 8.8 分，全日高低價差 1.83 角。

觀察主要亞幣，以新台幣升值 0.29% 最多，星元微升 0.03%，人民幣則小貶約 0.07%，韓元貶逾 0.15%，日元貶 0.2% 左右，泰銖則重挫超過 0.4%。