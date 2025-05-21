〈台幣〉美元指數跌破100 跟隨亞幣走強連2升收30.158元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-21 18:52

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近期穆迪調降美國 3A 頂級信用評級，引發債市動盪，美元指數持續走低，並再度失守 100 關卡，新台幣兌美元匯率今 (21) 日走強往 30 元整數關卡靠攏，但距離 29 字頭仍差臨門一腳，終場升幅收斂，收在 30.158 元、小升 2.1 分，匯價連 2 揚，台北及元太外匯市場總成交值放大至 18.455 億美元。

新台幣兌美元匯率今天以 30.16 元開盤後，一度衝破 30.1 元，升抵 30.09 元，升值 8.9 分，不過，美元買盤隨之進場，壓抑新台幣升幅，終場再次守住 30.1 元關卡，收在 30.158 元，升值 2.1 分。

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根據央行統計，美元指數今天下跌 0.41%，主要亞幣紛紛走揚，韓元升值 0.32%，新加坡幣升 0.29%，人民幣勁揚 0.21%，日元升值 0.16%，新台幣小升 0.07%。

新台幣兌美元 5 月初歷經暴力升值，央行總裁楊金龍當時大動作召開記者會說明匯率波動，並喊話「異常情況到此為止」，匯價緩和多日後，近期又開始跟隨亞幣走強。

央行副總裁嚴宗大 21 日出席立法院財政委員會，美國銀行 (BofA) 預測新台幣兌美元匯率第 4 季會升至 28.8 元，他表示，個別投資銀行有自己的預測，但影響匯率或國際美元走勢的因素太多了，不太能直覺式的去推測年底會到 28.8 元，目前台幣匯率較 4 月底、5 月初已相對穩定。