政策紅利炸裂！科創債首見「債券借貸+質押回購」廣發證券打響市場流動性革命

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-26 12:01

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中國人民銀行 (央行) 與中國證監會 5 月 7 日聯合發佈《關於支持發行科技創新債券有關事宜的公告》，其中一大亮點是在發行主體上新增支援金融機構、科技型企業、私募股權投資機構和創業投資機構發行科技創新債券(下稱科創債)。深圳證交所也同步推出《關於進一步支持發行科技創新債券 服務新質生產力的通知》，當中也提出「鼓勵市場主體通過科創債融資，支援科技創新與產業升級」。

自上述科創債相關政策發佈後，多家券商機構聯合銀行積極回應，成為服務科技創新的核心力量。

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數據顯示，自 5 月 7 日以來，科創債市場迎來顯著擴容。在 5 月 8 日至 19 日期間，銀行間和交易所市場預計共將發行 92 隻科創主題債券，發行規模 1755.1 億元人民幣，其中銀行間市場發行 56 隻，發行規模達 1418.9 億元，交易所市場發行 36 隻，發行規模達 336.2 億元。由此可見，科創債市場在短時間內實現了快速擴容，市場活躍度顯著提升。

上周三 (21 日)，廣發證券也成功落地深交所首筆以科技創新債券為標的的債券借貸交易，並於隔日將借入的科創債質押入庫，順利開展通用質押式回購交易。

科創債作為服務國家創新驅動發展策略的重要金融工具，其二級市場活躍度直接影響企業融資效率與投資人參與意願。在本次交易中，廣發證券透過債券借貸與質押式回購的連結創新，進一步豐富了科創債的交易品種，有助於提高科創債二級市場的交易活躍度與融資能力，吸引更多市場主體參與科創債投資與交易，進而推動科創債擴容，助力科技創新企業發展。

未來，廣發證券將堅守主責主業，把發揮功能性放在首要位置，堅持實踐金融服務實體經濟的根本宗旨，認真落實金融「五篇大文章」要求，積極支持科技創新與產業升級，為資本市場高品質發展貢獻廣發力量。

科創債是指發行主體為科技創新領域相關企業和募集資金主要用於科技創新領域而發行的公司債。

國金證券指出，此前科創債或受制於發行人單一、流動性偏低等因素，配置需求主導市場，隨著流動性邊際改善，短端中等流動性品種逐漸增多，可捕捉政策利率調整或市場情緒波動帶來的利差壓縮機會。另一方面，中低隱含評級 (AA+/AA) 與中短期 (3-5 年) 品種當前收益彈性較高，且流動性改善後交易摩擦成本下降，可考慮適合通過下沉資質獲取超額收益。