全中國ATM提款機只剩80萬台 5年銳減近27%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-26 07:30

‌



據《時代財經》周日（25 日）報導，在行動支付浪潮席捲下，中國 ATM 提款機正以 5 年減少約 30 萬台的速度退出歷史舞台。

中國人民銀行（央行）今年 2 月發布的《2024 年支付體系運行總體情況》數據顯示，截至 2024 年末，中國 ATM 數量為 80.27 萬台。ATM 數量曾在 2019 年末觸及 109.77 萬台峰值。

‌



短短 5 年間，中國 ATM 已消失近 30 萬台，銳減 26.87%。

有「00 後」大學生表示：「我從來沒用過 ATM，都不知道學校有沒有 ATM。」

多家銀行正調整 ATM 業務，無卡存取款業務逐步退出銀行業務版圖。

今年 4 月，招商銀行發布公告，稱 4 月 9 日起全面停止 ATM 掃碼存款服務，客戶需持銀行卡通過 ATM 或線下網點辦理存款。

據不完全統計，近一年來已有超過 50 家銀行宣布關閉無卡存款、無卡取款、掃碼存取款等業務。

事實上，自 2024 年以來，工商銀行、交通銀行、農業銀行、建設銀行等國有大行先後調整 ATM 無卡存取款業務，亦有多家股份行、城商行持續跟進。

在 ATM 持續縮減的同時，電子支付的版圖越來越大。

從歷年《支付體系運行總體情況》報告的數據可知，2024 年銀行共處理電子支付業務 3,016.68 億筆，較 2019 年增長 35.04%。

報告數據同時顯示，2024 年電子支付金額為人民幣 3,426.99 兆元，較 2019 年成長 31.45%。

值得注意的是，雖然總量逐年下降，但 ATM 並未全面退出歷史舞台。在偏遠地區、老年社區、外國人來華支付等特殊場景，現金存取需求依然旺盛。