傳美印「接近」達初步協定！范斯：應採購F-35等更多武器及能源 以加強美印關係

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-23 09:20

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美國副總統范斯周二 (22 日) 在訪問印度西北部城市齋浦爾 (Jaipur) 時表示，印度應從美國購買更多的國防設備和能源，並擴大美國的市場准入規模，以加深兩國關係。他並稱讚印度充滿活力，與一些西方國家的 「千篇一律和平庸」形成鮮明對比。

范斯還說，鑒於美印兩國經常舉行軍事演習，對印度來說，從美國購買更多的軍事裝備是很自然的事，其中包括 F-35 戰機。

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他並表示，美國不僅希望向印度銷售更多能源，還希望印度開採自身資源，包括海上天然氣儲備和關鍵礦產資源。

根據《Politico》引述知情人士消息報導，白宮即將與日本和印度達成全面貿易協議，以避免美國徵收大規模關稅，但他們可能會把許多棘手的細節留到以後討論。

一位知情人士透露，在未達成全面貿易協議情況下，美國正努力為未來的協定簽署所謂「諒解備忘錄」或一個廣泛的「架構」。「敲定最終協議恐需時數月，這些事情很複雜。」

另一位消息人士說：「我甚至不會稱它們為協定，基本上這是一項我們希望討論達成協定的協定。他們將開始推出一堆東西，不過只要開始簽署了一些東西，就表明我們將開始談判。」

白宮則在范斯周一 (21 日) 會晤印度總理莫迪後發聲明表示，雙方在達成一份雙邊貿易協定的談判中取得重大進展，已經為可能達成的減少關稅負擔的協定敲定了一張路線圖。

印度總理辦公室也在一份聲明中說，雙方回顧並積極評估了雙邊合作各個領域的進展，對兩國預期的貿易協議談判取得的重大進展表示歡迎。

聲明還指出，雙方也討論國防、關鍵技術和能源方面的合作，並在討論區域跟全球安全議題後呼籲將對話和外交作為前進的道路。