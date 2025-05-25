拜登患癌後首次公開露面 稱目前「感覺很好」
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
美國前總統拜登近日被診斷患有前列腺癌，拜登周五（23 日）和夫人吉爾 · 拜登等一起在康乃狄格州參加孫子羅伯特 · 亨特 · 拜登二世的高中畢業典禮，這是拜登宣布患癌後首次公開露面。
據美國《NBC》報導，這項活動在康乃狄格州索爾茲伯里學校舉辦，吉爾 · 拜登及拜登的女兒艾什莉 · 拜登通過社交媒體發布了多張現場照片。在吉爾 · 拜登發布的照片中，她寫道：「驕傲的爺爺奶奶！祝賀亨特——我們為你感到驕傲」。
艾什莉 · 拜登周五晚發布的照片顯示，拜登疑似現身某機場，但具體地點尚未明確。
據《The Hill》報導，拜登周五出現在康乃狄格州布拉德利國際機場，他在機場對記者稱目前「感覺很好」。
拜登辦公室在 5 月 18 日發表聲明，稱拜登的泌尿系統症狀最近不斷加重，經醫生檢查發現一處前列腺結節。拜登被診斷患有前列腺癌，癌症已擴散至骨頭。
現任美國總統川普、前總統歐巴馬、前副總統賀錦麗等多名政要在社交媒體發文，祝願拜登早日康復。
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