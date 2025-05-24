支持美國新稅改法案 美財長貝森特：稅改有助於控制赤字並促進經濟成長

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-24 20:30

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美國財政部長史考特 · 貝森特（Scott Bessent）接受《彭博》記者 David Westin 訪問時大力支持美國的新稅收法案，並指出這將為稅改將帶來長期確定性，有助於控制赤字並促進經濟成長

美國國會眾議院近期通過總統川普提出的《One Big Beautiful Bill Act》（暫譯：《漂亮稅改大法》），引發外界對美國稅改政策的高度關注。

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這項稅改法案被視為川普 2017 年稅改的延伸與擴大版本，內容包含大規模的稅收減免、社會福利制度調整，以及針對國防與邊境安全的重大預算支出。

貝森特表示，稅改是美國經濟政策三大支柱之一（另兩項為貿易與放鬆監管），此次改革將使 2017 年的部分減稅條款永久化，有助於企業與市場建立長期信心。

針對財政赤字問題，貝森特指出，政府設定的目標是在 2028 年前，將赤字占國內生產毛額（GDP）的比例降至 3%。

他表示目前的努力聚焦於扭轉赤字持續擴大的趨勢，並補充目前的預算評估機制並未計入未來可能的收入來源，例如關稅收入與藥價改革節省支出等，實際赤字表現可能優於預期。

關於新一輪關稅政策，貝森特則表示這些措施雖非控制赤字的必要條件，但將為聯邦政府帶來可觀收入。他引用「拉弗曲線」理論，認為最終會達到稅收平衡，並指出目前美國已啟動 90 天內與中國等重要貿易夥伴的談判程序。

目前，美國與英國已達成初步協議，歐盟方面則因內部歧見進展緩慢。不過，貝森特對德國在新任總理默茨（Friedrich Merz）領導下採取更具建設性的立場表示樂觀。

針對債券市場對稅改法案的冷淡反應，貝森特指出，殖利率上升是全球市場趨勢，美國的利率變化相對溫和。他認為隨著經濟成長逐步落實，市場將重新評價稅改政策帶來的正面影響。

對於實質利率上升是否反映債務風險，貝森特則強調，美國經濟基本面穩健，若成長持續，將有助改善債務動態，因此他對市場短期波動並不擔憂。

貝森特針對美元近期貶值指出，這主要是因為歐洲與日本政府擴大財政支出，並非美國經濟基本面轉弱。他強調，德國與日本政策明顯轉向擴張，推升了歐元與日元匯率。