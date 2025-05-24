美股重點新聞摘要2025年5月24日

鉅亨網新聞中心 2025-05-24 08:13

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今日操盤前瞻：無

不只蘋果！川普威脅對三星等智慧手機徵 25% 關稅

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美中談判回來了？美財長貝森特：下周將有重磅協議登場

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周五 (23 日) 受訪時表示，未來幾周內美國可能會宣布數項大型貿易協議，並預期川普政府將與中國官員恢復面對面談判，以處理目前懸而未決的關稅問題。他指出，這些協議正在迅速推進，有望在川普 4 月初宣布的 90 天「對等關稅暫停期」結束前逐步公布。全文詳讀



川普簽行政令促核能發展 核能股全面強彈

美國總統川普於週五 (23 日) 簽署行政命令，鬆綁核能產業的監管規定，並加快新核電廠與反應爐的審批流程，目標是將目前需時數年的許可時程縮短至僅 18 個月。

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美鋼股價狂飆 21% 川普支持與日鐵夥伴關係「將在美創造 7 萬個工作」