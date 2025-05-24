OpenAI攜手iPhone設計之父，他們能打造出AI時代的殺手級裝置嗎？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-24 10:20

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iPhone 徹底改變了世界，如今促使它誕生的傳奇正與 OpenAI 聯手，企圖創造下一個顛覆人類生活的裝置。然而，至今推出的 AI 裝置多半已失敗收場，這次的明星組合能打破魔咒，複製 iPhone 的奇蹟嗎？

周三 (21 日)，OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 宣布收購由蘋果前設計長艾夫 (Jony Ive) 創立的新創公司 io，目標是攜手為 AI 時代打造全新裝置。

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消息一出，迅速引發「智慧手機終結」討論，蘋果 (APPL_US) 周三收盤下跌 2.3%。不過，巴隆周刊 (Barron"s) 資深科技股作家 Adam Levine 說，投資者應該先冷靜一下，因為歷史上失敗的資金雄厚明星合作大有人在。

艾夫在 2019 年離開蘋果，創立了自己的設計公司 LoveForm，目前它曾推出的產品都屬貴婦級，從要價 2,000 美元的外套、6 萬美元的限量版唱片機等。而 OpenAI 收購的則是由艾夫與其他三位蘋果前員工共同領導的硬體新創 io。

目前，這款 AI 新裝置將以何種形式出現仍是個謎，但奧特曼說，自己已經拿到一個艾夫給他的原型機，「我認為這將是世界最酷的科技產品。」但兩人並未透露更多關於該產品外觀或功能的細節。

不過，AI 裝置普遍表現不佳，Humane AI Pin 就是一個已經宣告失敗的例子。它由兩位前蘋果員工於 2018 年創立，並獲得了微軟 (MSFT-US)、軟銀 (SFTBY-US)、高通 (QCOM-US) 與奧特曼個人的投資。但在 YouTube 上擁有 2000 萬位訂閱的科技產品測評專家 Marques Brownlee 稱其為「史上最差產品」，且該產品也已經因爲技術缺陷而被召回與停產。

艾夫和奧爾特曼當然很清楚 Humane 失敗的教訓。 Levine 說，他們可能正在研發一種全新的 AI 裝置，它不像智慧眼鏡也不像別針，卻會仍將面對一樣的挑戰。例如，AI 功能勢必仰賴雲端算力，這代表它沒辦法在沒有網路的條件下使用，即使連上網，也可能遇到延遲問題。

打造 AI 裝置的硬體公司經常宣稱，我們應該要放下手機，多看看世界。但螢幕之所以讓人離不開，一定有它的道理。人們可以快速查看 email、簡訊，播放小朋友可愛的影片，或盡情享受 TikTok 與 Instagram 的樂趣。