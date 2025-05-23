鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinix公司(EQIX-US)EPS預估上修至14.53元，預估目標價為1,020.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Equinix公司(EQIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.25元上修至14.53元，其中最高估值15.36元，最低估值12.93元，預估目標價為1,020.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.36(15.36)
|18.24
|21.21
|22.87
|最低值
|12.93(12.93)
|12.91
|12.05
|11.92
|平均值
|14.34(14.31)
|15.75
|16.99
|17.02
|中位數
|14.53(14.25)
|15.76
|17.12
|16.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|92.77億
|102.50億
|117.02億
|121.19億
|最低值
|91.37億
|96.91億
|103.56億
|111.42億
|平均值
|92.13億
|99.91億
|108.28億
|116.57億
|中位數
|92.16億
|99.83億
|107.89億
|117.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.18
|5.53
|7.67
|10.31
|8.50
|營業收入
|60.01億
|66.38億
|72.65億
|81.88億
|87.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinix公司(EQIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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