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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinix公司(EQIX-US)EPS預估上修至14.53元，預估目標價為1,020.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Equinix公司(EQIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.25元上修至14.53元，其中最高估值15.36元，最低估值12.93元，預估目標價為1,020.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值15.36(15.36)18.2421.2122.87
最低值12.93(12.93)12.9112.0511.92
平均值14.34(14.31)15.7516.9917.02
中位數14.53(14.25)15.7617.1216.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值92.77億102.50億117.02億121.19億
最低值91.37億96.91億103.56億111.42億
平均值92.13億99.91億108.28億116.57億
中位數92.16億99.83億107.89億117.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.185.537.6710.318.50
營業收入60.01億66.38億72.65億81.88億87.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Equinix公司(EQIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQIX

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