鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinix公司(EQIX-US)EPS預估上修至13.38元，預估目標價為1,031.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-09 06:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Equinix公司(EQIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.17元上修至13.38元，其中最高估值14.45元，最低估值10.28元，預估目標價為1,031.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.45(14.45)
|17.36
|20.48
|21.38
|最低值
|10.28(10.28)
|12.55
|12.05
|11.92
|平均值
|13.22(13.07)
|14.78
|16.38
|16.29
|中位數
|13.38(13.17)
|14.9
|16.7
|15.57
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|93.21億
|102.09億
|114.85億
|120.60億
|最低值
|90.60億
|96.12億
|102.33億
|111.47億
|平均值
|91.31億
|98.96億
|107.03億
|115.64億
|中位數
|91.17億
|98.90億
|105.86億
|115.24億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.18
|5.53
|7.67
|10.31
|8.50
|營業收入
|60.01億
|66.38億
|72.65億
|81.88億
|87.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinix公司(EQIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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