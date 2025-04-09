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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinix公司(EQIX-US)EPS預估上修至13.38元，預估目標價為1,031.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-09 06:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Equinix公司(EQIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.17元上修至13.38元，其中最高估值14.45元，最低估值10.28元，預估目標價為1,031.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.45(14.45)17.3620.4821.38
最低值10.28(10.28)12.5512.0511.92
平均值13.22(13.07)14.7816.3816.29
中位數13.38(13.17)14.916.715.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值93.21億102.09億114.85億120.60億
最低值90.60億96.12億102.33億111.47億
平均值91.31億98.96億107.03億115.64億
中位數91.17億98.90億105.86億115.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.185.537.6710.318.50
營業收入60.01億66.38億72.65億81.88億87.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Equinix公司(EQIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQIX

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