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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinix公司(EQIX-US)EPS預估上修至14.03元，預估目標價為1,025.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:16


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Equinix公司(EQIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.34元上修至14.03元，其中最高估值15.2元，最低估值11.84元，預估目標價為1,025.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值15.2(14.45)17.4320.4821.38
最低值11.84(10.28)12.9112.0511.92
平均值13.89(13.22)15.3116.6316.65
中位數14.03(13.34)15.6317.0816.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值93.21億102.50億117.02億121.19億
最低值90.63億96.55億103.56億111.42億
平均值91.77億99.38億107.78億116.19億
中位數91.88億99.17億106.34億116.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.185.537.6710.318.50
營業收入60.01億66.38億72.65億81.88億87.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Equinix公司(EQIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQIX

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