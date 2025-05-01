鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinix公司(EQIX-US)EPS預估上修至14.03元，預估目標價為1,025.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:16
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Equinix公司(EQIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.34元上修至14.03元，其中最高估值15.2元，最低估值11.84元，預估目標價為1,025.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.2(14.45)
|17.43
|20.48
|21.38
|最低值
|11.84(10.28)
|12.91
|12.05
|11.92
|平均值
|13.89(13.22)
|15.31
|16.63
|16.65
|中位數
|14.03(13.34)
|15.63
|17.08
|16.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|93.21億
|102.50億
|117.02億
|121.19億
|最低值
|90.63億
|96.55億
|103.56億
|111.42億
|平均值
|91.77億
|99.38億
|107.78億
|116.19億
|中位數
|91.88億
|99.17億
|106.34億
|116.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.18
|5.53
|7.67
|10.31
|8.50
|營業收入
|60.01億
|66.38億
|72.65億
|81.88億
|87.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinix公司(EQIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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