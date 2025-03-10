馬斯克表態：支持美國退出北約 為歐洲防務買單沒意義

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-03-10 10:30

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馬斯克回應了 X 上的一則帖子，帖子指美國應該「現在就退出北約」，馬斯克寫道：「我們真的應該這樣做。」

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本月 3 日馬斯克也曾在 X 上寫道，他同意一位保守派評論員的建議，即美國應該退出北約和聯合國。

在馬斯克提出上述言論之際，北約的未來正處於不確定狀態，該組織將在 4 月迎來 76 周年紀念日。

歐盟日前在布魯塞爾召開特別峰會，討論烏克蘭、歐洲防務等問題，並就「重新武裝歐洲」計畫達成一致，顯示出在美國新一屆政府對歐政策轉向的背景下，歐洲加速尋求防務自主，以減少對美國的依賴。

不過，「重新武裝歐洲」計畫要落地，面臨一系列實際問題。實際上，有關防務自主的想法，已在歐洲討論多年，但一直沒有形成共識。

據《環球》雜誌周日報導，復旦大學中歐關係研究中心副主任簡軍波說，這些問題包括成員國財政狀況是否允許、資金如何分配和使用、如何與北約協調、如何在歐洲防務自主與美國戰略利益之間取得平衡。

復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純則認為，當歐洲試圖超越北約框架建構安全架構時，面臨以下三重矛盾：

一是在地緣政治層面，歐洲既想擺脫美國控制，又不願完全割捨對美國的依賴。

二是在軍事裝備生產層面，歐洲軍工產業鏈深度嵌入美國體系，要建立起獨立和完善的軍工體系面臨不少困難。