7月上市！小米首款純電SUV車款YU7正式亮相 雷軍：不可能只賣19.9萬人民幣

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-23 09:00

‌



小米集團 (01810-HK) 旗下首款 SUV 車型 YU7 周四 (22 日) 正式亮相，這款定位豪華高性能的新車共推出三個版本，預計 7 月上市。儘管發表會上，既未公佈具體售價，也未開放預訂頻道，但線上直播仍吸引了超百萬觀眾即時觀看，小米創辦人雷軍也透露這款將特斯拉 Model Y 視為競爭對手的純電 SUV，不可能只賣 19.9 萬元 (人民幣，下同)(約 84.2 萬台幣)

作為小米汽車進軍 SUV 領域的首款戰略車型，YU7 搭載的硬核配置引發行業震動，全系列標配 800V 碳化矽高壓平台、700TOPS 輔助駕駛算力系統、支援 15 分鐘快充 620 公里的超充填技術，配合近 5 米車長與 3 米軸心距的旗艦車檔。

‌



這款繼承小米 SU7 家族設計語言的新車，透過流線型低趴車身與環形尾燈的組合，在視覺上強化了運動基因，其技術參數更展現出碾壓同級競品的野心。從光學雷達加持的智駕系統到連續阻尼可變減震器，YU7 劍指特斯拉 Model Y、蔚來 ES6 等主流電動 SUV 市場。

雷軍透露，YU7 將與小米 SU7 系列共同承擔 35 萬輛的年度交付目標，這意味著單月需完成近 3 萬輛的交付量。

市場端的熱情在發表會前夕已現端倪，在北京某核心商圈小米門市，即便新車尚未到店，平日午後仍有多位消費者駐足諮詢。銷售人員透露，YU7 專屬車友群在發表會結束時已突破 200 人。這種市場熱度與小米當前面臨的輿論壓力形成鮮明對比。

今年上半年接踵而至的危機讓小米深刻體會到產業競爭的殘酷。3 月發生的小米 SU7 高速碰撞事故，將智駕宣傳話術的模糊性暴露無遺，中國工信部隨後規定以「組合輔助駕駛」取代「智慧駕駛」等誤導性表述。

身為業界先驅，小米率先完成全系宣傳物料整改，將「智駕」統一調整為「輔助駕駛」。

此外。上市僅三個月的 SU7 Ultra 被曝出價值 4.2 萬元的碳纖維雙風道前艙蓋涉嫌虛假宣傳，引發大規模車主維權。儘管小米緊急道歉並提出改配方案，但事件仍對品牌信任造成衝擊。

雷軍上周四 (15 日) 在公司內部的演講中坦承，15 歲的小米已失去行業保護期，必須以成熟企業的標準承擔社會責任。

但從小米門市居高不下的人流可見，年輕消費族群依舊願意給小米汽車機會。

值得注意的是，產能瓶頸成為限制交付的另一重考驗。北京亦莊工廠一期當前月產能 1.25 萬輛，但 SU7 系列累計交付已達 25.8 萬輛，用戶提車週期仍長達 9 到 12 個月。二期工廠將於 7 月投產，屆時總產能將躍升至每年 30 萬輛。

在亦莊工廠的參觀通道內，懸掛著雷軍引用的那句「疾風知勁草」，這句話恰如其分地概括了小米汽車當前的處境：既要應對 SU7 系列 9 至 12 個月的交付等待焦慮，又要化解智駕信任危機帶來的品牌危機。

當 YU7 的車友群人數突破 200 時，有 95 後消費者在群內發言說：「享受流量紅利就要承受放大鏡般的審視。」

從智慧手機到智慧汽車，雷軍正在驗證生態協同的戰略想像。YU7 搭載的「天際屏」全景顯示系統，將手機與車機的交互邊界徹底打破，而工廠規劃中預留的三期用地，則暗示小米正為年銷百萬輛產能累積力量。

今年 3 月 11 日，北京市規劃與自然資源委員會經濟技術發展區分局發布《關於亦莊新城 YZ00-0606 街 0110、0111 地塊規劃綜合實施方案》，這塊毗鄰小米汽車工廠一、二期的工業用地被外界猜測可能為小米汽車工廠三期工程所在地，但此消息並未獲得官方證實。