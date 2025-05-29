關稅武器化撕裂全球！經濟學家痛批川普：簡單思維毀掉複雜體系 企業投資已降至冰點

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-29 09:30

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美國總統川普以關稅為槓桿重塑全球貿易秩序的激進策略，這場被稱作「川普風暴」的貿易戰不僅衝擊了中美兩大經濟體，更引發全球市場震盪，暴露出美國內部對經濟政策的分歧與矛盾。

美國上月初對全球進口商品實施高強度關稅政策，尤其對中國輸美商品加徵 145% 關稅，創下中美貿易摩擦以來最高稅率，此舉導緻美國 4 月達拉斯聯邦儲備銀行商業活動指數暴跌至 - 35.8，創 2020 年疫情高峰以來新低。

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此外，全美各地爆發 1400 多場抗議活動，中產階級對物價上漲和退休儲蓄貶值的擔憂加劇，加州州長紐森更聯合多家企業提起訴訟，指控川普依據《國際緊急經濟權力法》加徵關稅「違法」，成為川普自 1 月上任以來最直接的法律挑戰。

自由正義中心代表五家小企業提起訴訟，質疑川普濫用緊急狀態法加稅的合憲性，紐森更直指關稅政策給加州經濟造成數十億美元損失，加州港口進口量萎縮印證了這種衝擊。

儘管川普聲稱關稅將推動製造業回流，但數據顯示美國商品貿易逆差持續數十年，緊急狀態法從未授權全面關稅措施。聖路易斯聯邦儲備銀行主席穆薩萊姆警告，關稅對勞動市場的潛在傷害可能抵消聯準會抗通膨努力，政策一再已動搖企業長期投資信心。

雖然川普在 4 月 9 日宣布對 75 國暫緩關稅 90 天，但這種「威脅 - 讓步」的循環模式導緻美國經濟政策不確定性指數飆升至 1985 年以來峰值，企業投資意願受挫。

儘管中美最終在日內瓦達成 90 天關稅休戰協議，將稅率從 145% 逐步降至 30%，但供應鏈調整已造成顯著衝擊，中美海運量單週下降 22%，美國開心果種植戶對華出口量驟減三分之一，加州港口進口量銳減 35%，全美超市貨架出現空缺。

這場貿易戰對美國企業的衝擊呈現兩極化。沃爾瑪等大型零售商雖具備議價能力，但執行長坦言無法完全消化成本，食品類商品擬自 6 月起全面漲價。

中小企業更直接陷入生存危機，文具企業因每本記事本增加 18 美元關稅，被迫暫停擴張，主營木漿的出口商因訂單取消導致 6400 噸貨物滯港，玩具製造商美泰兒雖加速供應鏈轉移，但約 40% 產能仍依賴中國，川普揚言對其加徵 100% 關稅更引發業界恐慌。

農業領域則承受著長期陣痛。加州開心果種植者面臨失去中國市場的風險，該州農產品出口三分天下有其一。杏仁產業更因中國轉向澳洲採購，價格從 2017 年高點跌落谷底。美國大豆種植者雖暫時喘息，但 2018 年貿易戰導致的 75% 出口降幅陰影仍未散去。

美國農會聯合會指出，當前大宗商品價格低迷疊加關稅壓力，正將五成農民推向虧損邊緣。

消費者層面的連鎖反應正在顯現。密西根大學消費者信心指數 4 月驟降 2.7%，接近歷史低點。微軟、美泰兒等企業已調高 Xbox 主機、芭比娃娃等產品售價，法國愛馬仕為抵銷歐盟商品關稅同步漲價。

經濟學家預測，若關稅持續，美國第三季經濟成長恐降至 0.5%-1%，年底前衰退機率雖因中美協議暫緩有所下降，但企業提前囤貨導致的消費滯後效應仍將拖累全年增長。

這場關稅風暴雖以中美階段性妥協暫告段落，但深層矛盾未解。隨著 90 天緩衝期開啟，全球供應鏈加速重建。中國至美貨櫃預訂量激增 300% 導致港口擁堵，底特律車廠甚至採用空運零件應急。