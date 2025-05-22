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美日財長淡化匯率問題 稱當前美元對日元反映基本面

鉅亨網編輯林羿君

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美日財長淡化匯率問題 當前美元對日元反映基本面。(圖:shutterstock)

美日財長於加拿大會晤後，再次淡化匯率敏感問題，稱當前美元兌日元匯率目前反映了基本面，日元一度應聲走貶，隨後反彈回升。

根據美國財政部聲明，美國財政部貝森特和日本財務大臣加藤勝信在 G7 財長會議期間會晤，雙方「沒有討論外匯水平」。聲明稱，兩位官員重申了他們共同的信念，即匯率應由市場決定，且目前美元對日元匯率反映了基本面。


加藤勝信也在會後表示，與貝森特確認了在外匯問題上的現有觀點，沒有與貝森特討論外匯水平，外匯應該由市場決定。

受該消息影響，日元走弱，兌美元跌幅一度達到 0.5%，觸及 144.4 的水準，隨後彈升回 143.62 左右。

匯率問題一直是美日經貿關係中的敏感神經，川普政府曾多次指責日本蓄意維持弱勢日圓以獲得貿易優勢。美日已同意將棘手的匯率問題與直接貿易談判分開處理，留給財長之間的會談解決。

此外，在日本同美國連續兩輪貿易談判未能達成共識之後，日美兩國政府計劃在本週於 G7 財長與央行行長會議後，舉行第三輪日美關稅談判。

市場關注日本會否將減持美債作為談判籌碼？對此，加藤勝信在會後特別指出，他並沒有與貝森特討論過美國公債問題。

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匯率美日談判日元美元

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