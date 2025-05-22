美日財長淡化匯率問題 稱當前美元對日元反映基本面

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-22 09:22

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根據美國財政部聲明，美國財政部貝森特和日本財務大臣加藤勝信在 G7 財長會議期間會晤，雙方「沒有討論外匯水平」。聲明稱，兩位官員重申了他們共同的信念，即匯率應由市場決定，且目前美元對日元匯率反映了基本面。

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加藤勝信也在會後表示，與貝森特確認了在外匯問題上的現有觀點，沒有與貝森特討論外匯水平，外匯應該由市場決定。

此外，在日本同美國連續兩輪貿易談判未能達成共識之後，日美兩國政府計劃在本週於 G7 財長與央行行長會議後，舉行第三輪日美關稅談判。