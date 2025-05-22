高科技賽道 環球時報：美國靠「下絆子」贏不了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-22 09:17

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美國商務部日前發布指南，稱「在世界任何地方使用華為昇騰晶片，均違反美國出口管制法規」，後來又將措辭調整為「警告業界使用中國先進電腦晶片，包括特定華為昇騰晶片的風險」。

《環球時報》周四（22 日）在社評中表示，不管美方怎麼改，說白了，就是明著給中國發展高科技「下絆子」，用的是「莫須有罪名 + 長臂管轄」的老套路。

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中國商務部對此於 5 月 19 日和 21 日先後兩次發聲，斥責美方「手伸得太長，是典型的單邊霸凌行徑」，並表達了中方堅決維護自身正當權益的決心。

《環球時報》說，就在美方「下絆子」當口，中國高科技產業傳來兩個好消息。華為正式發布全新鴻蒙電腦，小米則宣布開始量產 3 奈米晶片。業界人士認為，這兩家中國企業宣布的新突破，正是美國長期佔優勢、對中國嚴防死守的關鍵領域。

《環球時報》強調，中國的發展從不是為了「扳倒」誰，而是邀請大家一起把蛋糕做大。

《環球時報》稱，美方「下絆子」對付中國科技崛起，不可能得逞，因為中國企業身後是一個高度分工合作的生態圈。在全球半導體產業鏈上，荷蘭的曝光機、日本的半導體材料供應商、美國的晶片製造商，都與中國市場深度綁定。