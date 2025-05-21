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鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技KEYS-US的目標價調升至190元，幅度約4.97%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對是德科技(KEYS-US)提出目標價估值：中位數由181元上修至190元，調升幅度4.97%。其中最高估值200元，最低估值165元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予是德科技評價：積極樂觀12位、保持中立1位、保守悲觀2位。

是德科技今(21日)收盤價為162.8元。近5日股價下跌4.97%，標普指數上漲0.92%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股KEYS市場預估目標價

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是德科技162.8+0.02%

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