鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技KEYS-US的目標價調升至190元，幅度約4.97%

綜合評級 - 共有15位分析師給予是德科技評價：積極樂觀12位、保持中立1位、保守悲觀2位。

是德科技今(21日)收盤價為162.8元。近5日股價下跌4.97%，標普指數上漲0.92%短期股價無明顯表現。