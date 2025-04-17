鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技KEYS-US的目標價調降至181元，幅度約4.74%
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:18
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對是德科技(KEYS-US)提出目標價估值：中位數由190元下修至181元，調降幅度4.74%。其中最高估值200元，最低估值156元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予是德科技評價：積極樂觀12位、保持中立1位、保守悲觀2位。
是德科技今(17日)收盤價為134.9元。近5日股價上漲4.74%，標普指數下跌3.32%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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