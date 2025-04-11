鉅亨速報 - Factset 最新調查：安波福公司APTV-US的目標價調降至77.5元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對安波福公司(APTV-US)提出目標價估值：中位數由80元下修至77.5元，調降幅度3.13%。其中最高估值102元，最低估值58元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予安波福公司評價：積極樂觀17位、保持中立5位、保守悲觀1位。
安波福公司今(11日)收盤價為49.21元。近5日股價下跌3.13%，標普指數下跌2.38%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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