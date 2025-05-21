避險需求升高！中國4月黃金進口猛增73% 創11個月新高
鉅亨網編譯鍾詠翔
儘管金價創歷史新高，但中國 4 月黃金進口較 3 月暴增 73%，創下近一年來最高紀錄，央行為滿足投資避險需求，4 月向部分商業銀行分配新進口配額。
據《華爾街見聞》周二（19 日）報導，中國海關的數據顯示，上月黃金進口總量達到 127.5 公噸，創下 11 個月來新高，較 3 月激增 73%。
這一增長發生在金價反覆創下歷史新高、甚至一度觸及每英兩 3,500 美元的背景下，這種逆勢成長凸顯了投資者對黃金的旺盛需求，即便在高價環境下，購買意願依然強勁。
上月央行向部分商業銀行分配新進口配額的舉措，是推動進口激增的關鍵因素。值得注意的是，中國央行嚴格管控實物黃金流動，通常僅向特定指定銀行發放進口許可和配額。
這一舉措明顯旨在因應美中貿易戰期間機構投資者和散戶對避險資產的強烈需求。中國投資者正大量轉向黃金，以規避日益升級的地緣政治不確定性，這已成為推動今年早些時候黃金價格強勁上漲的重要動力。
雖然美中兩國在 5 月各取消 91% 加徵關稅，金價出現一定回落，但分析師指出，央行持續買進黃金以分散美元資產配置的戰略舉措，預料將進一步支撐金價。
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