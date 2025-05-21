避險需求升高！中國4月黃金進口猛增73% 創11個月新高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-21 05:30

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儘管金價創歷史新高，但中國 4 月黃金進口較 3 月暴增 73%，創下近一年來最高紀錄，央行為滿足投資避險需求，4 月向部分商業銀行分配新進口配額。

據《華爾街見聞》周二（19 日）報導，中國海關的數據顯示，上月黃金進口總量達到 127.5 公噸，創下 11 個月來新高，較 3 月激增 73%。

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