路透民調：川普支持率追平任內最低 超過60％民眾不滿經濟表現

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-21 10:03

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路透 / 益普索的最新民調顯示，美國總統川普的支持率上周末小幅下降至 42%，追平第二任期最低紀錄，且超過 60％受訪民眾不滿意他在經濟方面的表現。

這項民調在美東時間 5 月 16 日至 18 日執行，對 1,024 名美國成年人進行了在線和全美範圍內的調查。

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路透 / 益普索的調查結果顯示，只有 42% 受訪美國成年人認可川普的總統工作表現，比一周前的 44% 低。這項民調的誤差範圍為 3 個百分點。

川普在今年 1 月重返白宮之初，獲得 47% 支持率，這也是他本屆任期內的最高支持率。最近幾周他的支持率持續小幅下滑。

具體來看，超過 60% 受訪美國人不認可川普在經濟方面的表現：只有 39% 受訪者認為川普在管理美國經濟方面做得很好。

經濟學家表示，儘管川普在贏得 2024 年總統大選時承諾為美國經濟帶來「黃金時代」，但事實上，他卻採取影響全球商業的激進措施——包括對主要貿易夥伴徵收高額關稅——這反而提高了美國經濟衰退的風險。

在通膨方面，儘管美國的通貨膨脹率在前總統拜登任內攀升，但近年來一直呈下降趨勢。在最新民意調查中，約 33% 受訪者對川普管理生活成本的方式表示讚賞，高於一周前的 31%。

然而，許多經濟學家預料，隨著關稅對進口商的利潤構成壓力，通膨會再度加速。