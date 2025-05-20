Google AI程式設計代理Jules開始公測！挑戰GitHub Copilot與OpenAI Codex

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-20 15:02

‌



Google (GOOGL-US) 近日無預警地悄悄將其 AI 程式設計代理「Jules」從私有預覽版推向全球公測。現在，任何擁有 Google 帳戶的開發者，只需搭配 GitHub 帳號，就能免費體驗這款 AI 寫程式助手。

Jules 的推出，被外界視為對 GitHub Copilot、OpenAI Codex、Cursor 及 Devin 等主流程式設計助手的直接挑戰，以在快速成長的 AI 程式設計工具市場中搶佔一席之地。

‌



‌



為推廣這項服務，Google 為每位使用者提供每日最多 5 次免費任務，且可同時執行 2 項並行任務，大幅降低使用門檻。這種策略被外界認為是將價格戰模式引入 AI 開發領域，意圖快速搶占市場。

Jules 不只是簡單的程式碼自動補全工具，它還能在雲端啟用虛擬機器、複製 GitHub 倉庫、規劃多步驟開發任務，並自動執行 Bug 修復、版本升級、測試撰寫、優化程式碼等操作，最終產出 Pull Request（PR）供開發者審查。

Jules 最早於 2024 年底隨 Gemini 2.0 發布登場，現已升級為運行 Gemini 2.5 Pro 多模態模型。這項升級讓它能夠在遵循特定存儲庫貢獻指南的同時，對大型文件圖和專案歷史進行推理。

Google 也表示，未來將推出更多企業功能與付費升級方案，但詳細收費架構仍未揭露。預計將針對大型團隊與企業用戶提供更高效能支援。

現在，使用者只需透過 GitHub 標籤標註「assign-to-jules」即可自動指派任務，或可直接前往 jules.google.com 登入操作。目前服務不限地區與語言，開發者只需 Google 與 GitHub 帳號，即可立即啟用體驗。

部分早期使用者認為，相較於 OpenAI 的 Codex，Jules 更直覺、易用，但也有開發者批評其介面設計簡陋，像是「非工程背景產品經理開發出來的工具」。