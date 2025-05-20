分析師：蘋果面臨20%每股盈餘風險 Google分潤與App Store抽成成兩大法律戰火線

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-20 13:37

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投資機構 Evercore 指出，若蘋果 (AAPL-US) 在兩項重大法律爭議中敗訴，可能將損失高達 20% 的每股盈餘（EPS）。

根據《巴倫周刊》報導，蘋果目前面臨的首要風險來自與 Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 的搜尋引擎預設分潤協議。

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這項協議讓 Google 搜尋成為 iPhone 的預設搜尋引擎，估計每年為蘋果帶來 200 至 240 億美元的收入，占蘋果年營收約 6%，但對 EPS 的貢獻達 16%。

然而，美國司法部已在對 Google 的反壟斷訴訟中提議，應禁止 Google 為搜尋預設支付任何報酬給蘋果。

Evercore 分析師 Amit Daryanani 指出，蘋果與 Google 交易約有一半收益來自美國市場，但若法院裁定該協議違法，Google 可能選擇「全面」終止與蘋果的合作。

蘋果第二項潛在風險則來自與遊戲開發商 Epic Games 的訴訟爭端。加州法官最近裁定，蘋果違反 2021 年法院下達的禁令，未允許 App 開發者引導用戶使用蘋果以外的支付方式。

Evercore 表示，若蘋果敗訴，恐損失約 70 億美元 App Store 抽成收入，占年營收 2%，對蘋果 EPS 的影響約 6%。

目前面對不利裁定，蘋果已提出緊急動議，要求暫緩實施法院命令，並聲明將提出上訴。

若這兩項來自美國市場的營收來源最終完全歸零，蘋果每股盈餘將縮減約 20%，Evercore 預估其股價恐下探至 144 美元。週一（20 日），蘋果股價下跌 1.17%，收在 208.78 美元。