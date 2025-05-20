2024年全球財富遷移報告：新加坡成富豪新寵 中國高淨值人士外流居冠

鉅亨網新聞中心 2025-05-20 15:20

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亨利諮詢（Henley & Partners）最新發布的《2024 年亨利私人財富遷徙報告》指出，中國預計有 15,200 名百萬富翁選擇移民他國，蟬聯全球百萬富翁流失最多的國家。與此同時，阿聯酋、美國和新加坡則成為全球百萬富翁最青睞的移民目的地，其中新加坡憑藉其獨特的優勢，吸引了大量高淨值人士湧入。

報告顯示，全球私人財富遷移趨勢顯著，高淨值人士正尋求更穩定的社會、有利的政策環境以及更高品質的生活。

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中國百萬富翁流失居首，阿聯酋成首選目的地

《2024 年亨利私人財富遷徙報告》顯示，全球百萬富翁的遷移潮持續，預計中國將有高達 15,200 名百萬富翁移民，位居全球百萬富翁流失榜首。緊隨其後的是英國（-9,300 人）、印度（-4,300 人）、韓國（-1,200 人）和俄羅斯（-1,000 人） 。

與之形成對比的是，阿聯酋以其零所得稅、黃金簽證、奢華生活方式和戰略地理位置，成為全球百萬富翁移民的首選國家，預計將吸引 6,700 名百萬富翁遷入。美國和新加坡則分列第二、第三位，分別預計吸引 3,800 人和 3,500 名百萬富翁。其他受歡迎的移民目的地包括加拿大（+3,200 人）、澳洲（+2,500 人）、義大利（+2,200 人）和瑞士（+1,500 人） 。

報告強調，財富遷移的動機不僅限於物質生活的提升，更深層次的原因在於對社會穩定、政策環境和個人生活需求的考量。這種遷移現象反映了全球經濟、社會和價值觀的巨大變革與碰撞 。

百萬富豪組團出走：追求財務、安全、教育與生活水準

富豪們選擇移民的原因具有共通性，主要考量包括財務投資、工作商業機會、安全保障、教育和生活水準等方面 。對於富豪而言，移民往往比一般人有更深遠的考量，有些東西即便有錢也難以買到，但移民卻能輕易實現 。

以新加坡為例，其吸引力顯而易見：優越的地理位置、精通英文和中文的人才儲備、完善的法治制度、對知識產權的尊重、社會清廉高效、城市整潔安全、尊重市場經濟，以及在全球發達國家中相對較低的稅收政策，都使其成為高淨值人士的理想選擇 。

新加坡何以成為百萬富豪新寵？主要歸因於以下幾個關鍵因素：

資產全球化配置與穩健經濟環境：新加坡作為與紐約、倫敦、香港齊名的全球金融中心之一，國內生產毛額（GDP）持續領先 。其多元化的產業結構，涵蓋科技、金融和製造業等領域，為富豪提供了豐富的投資與商業機會 。強大的經濟實力意味著更穩定的市場環境和更多的財富增值可能，吸引富豪將資產轉移至此，以尋求更大的經濟回報 。此外，新加坡與多個國家簽訂了稅收協定，為富豪提供了稅務規劃的便利，有效減輕稅負 。

實現身份自由與全球通行：根據亨利護照官網的最新數據，新加坡護照免簽全球 193 多個國家和地區，位居全球第一，可輕鬆實現全球通行 。對於事業遍佈海內外的富豪而言，出行的自由度對於管理和拓展海外業務至關重要 。

頂尖教育資源：教育是富豪家庭永恆的話題，尤其注重後代的培養 。新加坡名校林立，從幼兒園到中小學再到大學，擁有眾多世界一流的大學和研究機構 。移民新加坡不僅意味著子女可以接受更優質的教育，還能拓展國際視野，為未來的人生道路奠定堅實基礎 。許多知名人士的子女，如張柏芝的兒子和美國金融大鱷羅傑斯的女兒，都曾在新加坡就讀 。

多元融合與共生共贏：新加坡長期強調「全球公民」（Global Citizenship），鼓勵學生從小學習多元語言、了解國際事務，並保持開放的胸襟看待新移民帶來的多元面貌 。這種多元文化的融合與共生，有助於開闊視野，促進思想交流 。

新加坡的「三板斧」：投資、高效、開放

儘管面積僅香港地區的 66%，新加坡卻贏得了世界級的經濟和政治影響力，這主要得益於其「投資、高效、開放」的三大策略 。

跨國投資：早在 50 多年前，新加坡就開始佈局全球 。1965 年獨立後，李光耀深刻認識到新加坡的局限性，積極推行對外開放戰略，並多次強調新加坡人必須到海外投資，創造海外經濟基礎 。新加坡政府旗下擁有兩大投資巨頭：新加坡政府投資公司（GIC）和淡馬錫（Temasek），它們是全球最成功的投資機構之一 。GIC 管理的總資產估計約為 5.0~5.7 萬億人民幣，投資遍及全球 30 多個國家、超過 2,000 多家公司 。截至 2024 年 3 月 31 日，淡馬錫的投資組合淨值為 2.3 萬億人民幣 。

實用主義與高效運作：新加坡及其領導人歷來秉持實用主義原則，注重高效運作 。這種實用主義避免了西方民主體制可能帶來的低效拉扯，也避免了無效的政治教條和內耗 。在新加坡，發展被視為一切，務實精神深入人心 。

放權管理與吸引人才：放權是開放的核心標誌之一 。新加坡的國營企業，如淡馬錫和新加坡航空，之所以成功，關鍵在於「政治隔離」，政府僅作為創投角色，出資並擁有控制權，但不干預管理 。此外，新加坡高度重視人才，建國之初，李光耀一方面嚴厲打擊腐敗，另一方面鼓勵公職人員和企業家建立現代化商業意識，並邀請企業家擔任政府官員，例如商人林金山和現任新加坡交易所董事局主席許文輝 。