中資企業加速轉向新加坡上市！中美貿易戰推動IPO熱潮 重塑資本版圖

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-18 20:17

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隨著中美貿易戰升溫，愈來愈多中國與香港企業開始尋求進軍東南亞市場。據四位知情人士透露，未來 12 至 18 個月內，至少有五家來自中國與香港的企業，正考慮在新加坡證券交易所（SGX）進行首次公開募股（IPO）、雙重上市或增發股份。

根據《路透》報導，計畫赴新加坡掛牌的企業類型涵蓋中國能源公司、醫療集團，以及一家位於上海的生物科技公司。由於相關計畫尚未最終定案，消息來源拒絕透露具體公司名稱或更多細節。

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新加坡交易所長期以來在收益型商品如不動產投資信託（REIT）領域表現亮眼，卻在吸引大型 IPO 方面面臨瓶頸。

根據 SGX 官網資料，2024 年僅有 4 家公司新掛牌，相較之下，香港交易所（HKEX）同期則錄得 71 家新上市企業，差距明顯。

中國銀河證券 (China Galaxy Securities) 投資銀行部主管 Jason Saw 表示，隨著中美貿易摩擦升級，許多中國企業積極尋求進入東南亞市場，選擇在新加坡掛牌成為自然選擇。

Saw 指出：「自從川普加大對中國的貿易施壓後，有關 SGX 上市的詢問量暴增。」

美國總統川普曾對中國商品課徵高達 145% 的關稅，中國也以 125% 的關稅進行報復。雖然雙方近期達成 90 天的暫停協議，但貿易前景仍充滿不確定性，使企業傾向尋找政治中立、環境穩定的上市地點。

SGX 全球業務主管 Pol de Win 表示：「未來幾十年，從中國通往世界的通道將更為重要，而新加坡正是其中的關鍵樞紐。」

De Win 強調，新加坡在貿易與企業拓展上的戰略位置，將使其成為中資企業全球布局的重要平台。

作為中國銀河證券旗下子公司，CGS International 目前正協助至少兩家中國企業在 2025 年前登錄新加坡交易所。其中部分企業預計透過首次上市籌集約 1 億美元資金。

為強化資本市場競爭力，新加坡政府於 2025 年初推出新措施，包括對首次上市企業提供 20% 的稅務回饋，同時預告下半年將公布更多激勵政策。

安永會計師事務所亞太地區 IPO 主管 Ringo Choi 指出，新加坡的政治穩定與地緣中立立場，對企業具有高度吸引力。

儘管政府積極推動，專家普遍認為新加坡短期內難以在新股掛牌數量上與香港競爭。主因包括新加坡投資人相對保守、對科技企業的上市門檻偏高。