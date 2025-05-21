〈陸股盤後〉央行稱要實施好適度寬鬆貨幣政策 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-05-21 16:30

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中國股市三大指數周三（21 日）收盤同步走高，中國人民銀行（央行）表示，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，滿足實體經濟有效融資需求。

滬指周三收盤漲 0.21% 報 3,387.57 點，深證成指漲 0.44% 報 10,294.22 點，創業板指漲 0.83% 報 2,065.39 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.2146 兆元。

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化纖、半導體、旅遊、農業、家電類股走低，煤炭、銀行、醫藥、釀酒族群上揚。

央行周二表示，為貫徹黨中央、國務院決策部署，推動一攬子貨幣金融政策落地見效，支持經濟持續回升向好，央行總裁潘功勝在 5 月 19 日主持金融支持實體經濟座談會。

潘功勝指出，中共中央政治局在 4 月 25 日分析當前經濟形勢，對下一步經濟工作作出部署。金融系統要提高政治站位，切實把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，抓好一攬子貨幣金融政策措施的落實和傳導，以高品質發展的確定性，因外部環境急劇變化的不確定性。

潘功勝強調，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，滿足實體經濟有效融資需求，保持金融總量合理增長。

潘功勝提到，要加力支持科技創新、提振消費、民營小微、穩定外貿等重點領域，用好用足存量和增量政策，提高金融支持實體經濟質效，支持經濟結構調整、轉型升級和新舊動能轉換。